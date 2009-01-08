Мировые цены на нефть понизились на рекордные 12%

Цены на нефть на мировых рынках в среду понизились на рекордные за последние семь лет 12% на фоне сообщений правительства США о превысившем ожидания экспертов росте запасов сырья в стране, сообщает Reuters.

Согласно данным администрации США по энергетической информации, запасы нефти в стране увеличились на 6,7 миллиона баррелей, что более чем в семь раз превысило ожидаемую экспертами цифру в 900 тысяч баррелей, отмечает агентство.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 5,95 доллара, что составляет 12,25% стоимости - до 42,63 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 4,67 доллара - до 45,86 доллара за баррель.