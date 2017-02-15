Потемкинской лестнице в Одессе грозит разрушение из-за неудачной реставрации - СМИ

В Одессе памятнике архитектуры Потемкинской лестнице грозит разрушение в связи с неправильной их реставрацией, пишет «Zik».

В частности, на реставрацию памятника, как пишет издание, город выделил 14,5 миллионов гривен. Такая сумма, по словам экспертов, существенно занижена.

«Для чего было сделано искусственное уменьшение суммы тендера? Ведь нормальные компании понимали, что за такие деньги не возможно было сделать качественную реконструкцию Потемкинской лестницы, а потому и не принимали участие в тендере», – объясняет председатель общественной организации Игорь Бычков.

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Также отмечается, что сейчас от выделенных средств осталось лишь 300 тысяч гривен, которых, как отмечает издание, не достаточно для завершения реставрации. В связи с этим, представители компании, которая выполняет реставрационные работы, начали переговоры об увеличении сметы в несколько раз.

«В процессе реставрации Потемкинской лестницы есть нарушения с юридической точки зрения в проведении тендеров, в нарушении реставратором условий договора. Эта достопримечательность – коммунальная собственность территориальной громады области, а не города. Следовательно, не было решения областного совета о передаче объекта на реставрацию», – цитирует издание слова юриста.

Кроме того, сам склон является «живым», поэтому лестница выполняет и стратегическую задачу его сдерживания.

Напомним, в Одессе закрыли Потемкинскуя лестницу в связи с реставрацией. Сообщается, что памятник будет закрыт с 31 января до конца апреля.

В частности, за эти три месяца планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.