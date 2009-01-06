Газпром заявляет об увеличении альтернативных поставок в Европу

ОАО "Газпром" увеличивает альтернативные поставки газа европейским потребителям в связи с сокращением транзитных поставок через Украину, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя российского газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВА.

«Для обеспечения европейских потребителей "Газпром" направляет дополнительные объемы через Белоруссию и "Голубой поток", а также использует свои резервы в европейских подземных хранилищах газа и проводит операции на спотовом рынке", - сказал представитель газового концерна журналистам во вторник.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 р. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки.

В результате поставки газа были прекращены в Болгарию, Хорватию и Турцию. Румыния ощутила снижение поставок газа на 75%, Венгрия – на 20%, Австрия – на 10%. Кроме того, Чехия заявила о сокращении объемов поставок газа через Украину на 75%, Польша – на 15%.