В Чонгаре возле админграницы с оккупированным Крымом неизвестные захватили базу крымскотатарского батальона – СМИ

В поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером. Об этом сообщает радио «Куреш».

Согласно сообщению, неизвестные захватили базу, протаранив при помощи БТР забор расположения батальона и палатку, в котором находились люди.

"Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой положили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на данный момент, нет официальных заявлений от Министерства Обороны, Национальной полиции и СБУ. В расположении батальона работает прокуратура и взрывотехники.