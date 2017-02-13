"Очень были оснащены вооружением и боеприпасами": пресс-офицер рассказал, кто атаковал базу крымскотатарского батальона

Об этом сообщил пресс-офицер оперативного командования "Юг" Игорь Бирюков, передает 112 Украина.

На вопрос о том, какие незаконные вооруженные формирования захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, Игорь Бирюков ответил: "Они представились командованием части, что они входят в общественную организацию "Аскер". Но тот арсенал вооружения, который у них был в то время... ну, очень были оснащены вооружением и боеприпасами, которые были у них изъяты. Сейчас идет учет этого вооружения".

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Также сообщается, что в результате этой вооруженной атаки никто не пострадал.

На вопрос о том, из какого оружия атаковали незаконные вооруженные формирования, Игорь Бирюков ответил: "И стрелкового, и средства передвижения были бронированные, также были взрыво-опасные предметы".

"Сейчас выясняется всеми правоохранительными органами, были ли намерения атаковать. Скорее, такого намерения не было. Просто демонстрация силы, возможно, я так понимаю", - прокомментировал ситуацию пресс-офицер.

Напомним, радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером.

Позже в ВСУ заявили, что на подразделения, которые выполняют боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

Вскоре Чубаров подтвердил факт нападения на базу крымскотатарского батальона вблизи Крыма.