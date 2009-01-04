Двое людей пострадали в Киеве при взрыве газового баллона

11:12, 04 января 2009
Общество
1394

Вызов в МЧС поступил ночью

Сегодня в 1.29 в Дарницком районе Киева в трехэтажном частном жилом доме произошел взрыв газового баллона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате пострадали двое охранников дома, которых извлекли из-под завалов бойцы Киевского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС. Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Взрывом повреждены конструкции дома на площади 35 кв. м.

Причина взрыва устанавливается. На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter