Двое людей пострадали в Киеве при взрыве газового баллона

Сегодня в 1.29 в Дарницком районе Киева в трехэтажном частном жилом доме произошел взрыв газового баллона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате пострадали двое охранников дома, которых извлекли из-под завалов бойцы Киевского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС. Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Взрывом повреждены конструкции дома на площади 35 кв. м.

Причина взрыва устанавливается. На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.