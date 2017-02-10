Тюремный "пентхауз" Ефремова: экс-соратник Януковича показал жизнь за решеткой

Теперь во время судебного процесса бывший нардеп, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, будет сидеть рядом со своими адвокатами, поскольку такой, по словам юристов, есть практика Европейского суда по правам человека, и их подзащитный стал первым украинцем, к которому она была применена, говорится в сюжете ТСН.

Вне суда бывший соратник Януковича продолжает находиться в камере Старобельского СИЗО. Она расположена на третьем, последнем этаже изолятора, который здешние жители называют "пентхаузом". Окна камеры выходят в город. Журналистов там экс-регионал встречает в теплой куртке, спортивных штанах и валенках. И сразу извиняется: "Извините за апартаменты, но вот такие они есть".

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Его камера – это четыре квадратных метра, на которых вместились двухэтажная кровать, умывальник, туалет, стол и полка с книгами. "Она рассчитана на двоих, но по нормативам она не выдержит двоих. Если здесь два человека, то одному надо лежать, а другому или уйти, или стоять", - твердит Ефремов. И жалуется, что в камере даже руки некуда развести – ударишься или об нары, или в стену. "Сплю на нижней, подтягиваюсь на верхней, чтобы хоть как-то держать себя в форме", - признается он.

Условия бывший депутат сравнивает с теми, в которых содержалось до Революции Достоинства Юлию Тимошенко, и выражает уверенность, что лидер "Батькивщины" имела лучшие бытовые возможности. "Тимошенко где сидела? Она в больнице лежала, совсем в других условиях. А с напарницей когда сидела, у нее была другая камера. Моя камера очень влажная, утром окно запотевает. И практически ничего невозможно держать на подоконнике, потому что все продукты пропадают. А там – решетка, я пакетик пытался выставить, думаю, он там и останется", - говорит бывший регионал.

В Старобельском СИЗО Ефремова перевели месяц назад, и за это время бывшие соратники и однопартийцы его здесь ни разу не навестили. Но он не обижается – говорит, кое-кто имеет на то уважительные причины. "Если брать мэров городов, руководителей советов, директоров предприятий, то они сидят тут по камерам. А если говорить о тех, кто был в Верховной Раде, то нет, вряд ли", - говорит политик. После обсуждений бытовых проблем Ефремов долго и критически говорит о своих преемниках, вспоминает Януковича и его бегство, и признается, что поступок бывшего шефа его поразил. "Ты остаешься единственным, кто остался, тебе звонят из Кабинета министров те, кто не успел уехать, и просят объяснить, что происходит, а ты не можешь даже созвониться с первым лицом государства. Которое должно бы позвонить и сказать: черт, дьявол , но ситуация такова", - утверждает Ефремов.

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О расстреле Небесной Сотни он говорить отказывается, потому что все сказанное на эту тему могут использовать против него. Но уточняет, что допрос относительно событий Майдана у него был только один. Теперь же он думает только о последнем уголовном производстве, где его называют предателем и террористом. "Я сном и духом не знал, что происходит, а на меня это все повесили", - заявил экс-регионал.