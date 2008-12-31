Иностранцы совершили свыше 2700 преступлений на территории Украины

На протяжении года милицией зафиксировано на территории Украины 2787 преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По их данным, на протяжении года разоблачено более 150 преступных групп этнического характера, на счете которых - 318 квартирных краж. В частности, лишь в Киеве задержано более 20 таких групп, в том числе 10 групп «барсеточников» и одиннадцать - квартирных воров.

В Киеве, в частности, задержана преступная группа в составе гражданина Грузии и киевлянина, которые совершали кражи из квартир путем взлома сердцевины замка. Злоумышленники разоблачены в совершении шести квартирных краж. В Киеве задержаны также два гражданина Грузии, которые разоблачены в совершении 16 квартирных краж. В Шевченковском районе столицы задержаны три гражданина Грузии, которые на улице, угрожая пистолетом, отобрали у частного предпринимателя сумку, в которой было 211,2 тысячи евро. Кроме того, доказана причастность данных лиц к совершению 11 июня с.г. в Киеве разбойного нападения на гражданина, в результате чего они завладели деньгами пострадавшего в сумме 1 млн. 950 тыс. гривень.

В Донецкой области задержана преступная группа в составе четырех граждан Грузии, которые совершали квартирные кражи путем повреждения замков. Доказана их причастность к шести преступлениям. Сейчас в отношении всех членов группы избрана мера пресечения - взятие под стражу.

В Черкассах задержан гражданин, который разыскивался правоохранительными органами Грузии за похищение на территории этого государства семи миллионов долларов США из банковских учреждений.