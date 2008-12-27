Огромные инвестиции в Проминвестбанк хорошо повлияют на гривню

Нет никаких сомнений в том, что Проминвестбанк будет спасен и в очень скором времени восстановит свою нормальную работу, заявил народный депутат (фракция Партии Регионов) Георгий Скударь.

Он выразил уверенность, что «этот факт говорит о доверии внешних инвесторов к Украине». Приход таких больших инвестиций, по мнению Скударя, позитивно отразится на стабильности украинской национальной валюты.

По его словам, этого события ждали как руководители множества предприятий, средства которых находятся в Проминвестбанке, так и многие тысячи простых вкладчиков. “Клюев сказал, что найдет средства, и нашел – он всегда выполняет свои обещания”, - отметил народный депутат. Он напомнил, что теперь спокойней вздохнут меры ряда городов Юго-Востока Украины, которые держали бюджетные средства в ПИБ.

Напомним, Скударь в прошлом много лет возглавлял один из крупнейших машиностроительных предприятий Донбасса (НКМЗ).

Как сообщалось, в субботу акционерный коммерческий промышленно инвестиционный банк (Проминвестбанк, Киев) получил около 190 млн долларов США в качестве первого транша от Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" ("Внешэкономбанк", Москва, Российская Федерация) в рамках заключенного ранее договора между этими двумя финансовыми организациями. В ближайшие дни планируется поступление еще одного миллиарда долларов аналогичными траншами.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря временный администратор “Проминвестбанка” Владимир КРОТЮК сообщил журналистам о том, что акционеры «Проминвестбанка», а именно Slav AG, и российский «Внешэкономбанк» договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении ПИБа.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября 2008 года зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. грн.

11 декабря было принято решение о закрытии дополнительной эмиссии акций на 900 млн. грн. как не состоявшейся, сообщил временный администратор Владимир КРОТЮК.

Напомним, временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

В ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG через свои аффилированные структуры ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест» приобрел 34% акций «Проминвестбанка», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

В СМИ владельцами Slav AG называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.