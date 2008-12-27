"Газпром" предупредил Европу о возможных проблемах с транзитом

Российский концерн "Газпром" предупредил своих европейских партнеров о возможности возникновения проблем с транзитом газа через Украину, сообщает радио «Свобода».

Как заявил в специальном письме глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, концерн сделает все возможное, чтобы не допустить перебоев с поставками газа, однако ситуация с украинским транзитом может развиваться по "неблагоприятному сценарию".

"Газпром" угрожает приостановить поставки газа Украине, если она не выплатит свыше 2 млрд. долл. долга.

Напомним, Россия настаивает на том, что НАК «Нафтогаз Украины» задолжал России за поставленный газ более 2 млрд. долл. В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что компания полностью выполнила свои финансовые обязательства по оплате импортированного газа с января по октябрь текущего года включительно, и на сегодняшний день речь может идти о погашении текущих платежей.

24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО от имени государства заверил, что транзит всех энергоносителей в Европу будет бесперебойным.