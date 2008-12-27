Все погибшие в Евпатории погибли сразу при взрыве

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА заявляет, 27 человек, найденных под завалами дома в Евпатории, погибли от взрыва, а не в результате переохлаждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАНДРА сообщил сегодня в ходе внеочередного заседания правительства.

«У нас есть данные судмедэкспертизы, есть заключения, что все эти 27 граждан погибли в результате взрыва. Никто не погиб в результате переохлаждения или каких-либо других травм. То есть, кого можно было спасти, всех спасли», - сказал В.ШАНДРА.

Министр напомнил, что в результате аварийно-спасательных работ был спасен 21 человек, в том числе двое детей.

«Я считаю, и эксперты согласны, что была проведена действительно колоссальная работа. Для сравнения скажу, что в Днепропетровске аналогичный завал разбирали две недели. А в Евпатории практически за сутки была расчищена площадка, и к 18.00 26 декабря был завершен разбор завалов полностью», - подчеркнул В.ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушен первый и второй подъезды дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по статье 196 УК Украины. В Генеральной прокуратуре не исключают, что после установления причин и обстоятельств трагедии дело может быть переквалифицировано на другую статью.