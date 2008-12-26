Взрыв в Евпатории: обнаружено тело 27-го погибшего
10:37, 26 декабря 2008Общество
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Личность устанавливается
При разборке завалов разрушенного взрывом дома в Евпатории обнаружен 27-й погибший.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в АРК.
По информации пресс-службы, сегодня в 10.05 спасатели МЧС обнаружили еще одного погибшего. Тело мужчины достали при разборке завалов. Личность погибшего устанавливается.
Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории прогремел 24 декабря в 21.45. Разрушились первый и второй подъезды дома. Спасен 21 человек. Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, хранившихся в подвале пятиэтажки и принадлежавших ЖЭКу.
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