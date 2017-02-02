Блокада "Л/ДНР": из-за вооруженных людей на станции Бахмут по тревоге подняли полицию

Как сообщает Департамент коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, сегодня в 10.39 поступило сообщение от дежурного на станции Бахмут о том, что около 50 неизвестных вооруженных людей в камуфляже перекрыли железнодорожное полотно по улице Корсунского, заблокировали тепловоз, в котором находятся работники железной дороги.

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На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

В связи с тем, что в районе передвигается большое количество неизвестных людей с оружием, по распоряжению начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского отдела полиции поднят по тревоге. Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы.

Информацию о происшествии передали СБУ.