Доллар на межбанке пошел на снижение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,95/8,12 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2720/0,2880 грн., котировки по евро-гривне составили 11,0896/11,3570 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,3967/1,3969 долл. США (вторник – 1,3985/1,3987).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,8788/8,0000 грн.

Напомним, вчера на межбанке торги по доллару США завершились на значениях 8,00/8,20 грн., по евро – 11,1755/11,4850 грн.