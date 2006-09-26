Янукович встретился с Алекперовым и Фридманом

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение оптимизировать тарифную и транзитную политику, чтобы увеличить объемы транзита российской нефти по территории Украины и стимулировать рост объемов ее переработки на украинских НПЗ.

Такое поручение премьер-министр дал после встреч с руководителями ведущих российских нефтяных компаний – президентом ОАО “Лукойл” Вагитом АЛЕКПЕРОВЫМ и президентом консорциума „Альфа-групп” Михаилом ФРИДМАНОМ.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в ходе встреч собеседники выразили уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества между правительством Украины и нефтяными компаниями относительно обеспечения стабильности цен на нефтепродукты в Украине, отметив исключительно рыночные подходы в этом вопросе.

„Важная задача правительства – создать надлежащие условия инвестирования в реконструкцию отечественных нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения украинцев качественными бензином и дизтопливом, произведенным на украинских НПЗ”, – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По результатам встреч премьер-министр дал поручение оптимизировать тарифную и транзитную политику, чтобы увеличить объемы транзита российской нефти по территории Украины и стимулировать рост объемов ее переработки на украинских НПЗ.