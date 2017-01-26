Полторак анонсировал переход 25 военных частей на питание по стандартам НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак сообщил во время заседания Комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил сегодня в Киеве.

«Продолжается реформа продовольственного обеспечения (военных). Утвержден каталог продуктов, который соответствует стандартам (Североатлантического) Альянса. Проведен эксперимент по продовольственному обеспечению в двух воинских частях, который был удачным. И в 2017 году у нас уже 25 воинских частей переходят на новую систему питания личного состава, которая значительно лучше и современнее, чем была раньше», - сказал министр.

По его словам, отработаны требования и определен состав набора сухих пайков и начата процедура их закупки и поставки в войска.

Полторак также отметил, что сейчас завершается реформа системы вещевого обеспечения бойцов, введено 17 стандартов НАТО, которые урегулируют требования к форме одежды и средствам индивидуальной защиты.

«Внедряется система электронного учета имущества на базах и складах», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре Минобороны утвердило технические условия нового образца для пищевых наборов для армии с учетом опыта стран-членов НАТО относительно калорийности и упаковки, но в вопросе ассортимента блюд - особенностей национальной кухни.

Данными техническими условиями расширен ассортимент блюд - в рацион их разработано 18. Калорийность для полевых наборов нового образца составляет 3500 Ккал, а в усиленном варианте для военнослужащих в зоне проведения АТО - 4200 Ккал в сутки и предполагается использование беспламенного нагревателя пищи.

Кроме этого, в указанном пищевом наборе будет использоваться новая технология упаковки (реторт-пакет), что позволит получить готовые блюда, не требующие термической обработки, и обеспечит компактность и удобство во время использования.

В конце декабря правительство разрешило Минобороны самостоятельно определять потребности и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств.