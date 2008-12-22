В Винницкой области из-за гололедицы не работает 74 школы в 8 районах области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления образования и науки Винницкой областной государственной администрации Игорь ИВАСЮК.

По его словам, в пятницу, 19 декабря, из-за гололедицы на дорогах была временно прекращена учеба в 74 школах в 8 районах области, что связано с невозможностью доставить 10,5 тысяч школьников к учебным заведениям.

И.ИВАСЮК также добавил, что сейчас погодные условия немного улучшились и на завтра закрытыми будут оставаться 15 общеобразовательных школ в трех районах области.

В целом в Винницкой области 1019 общеобразовательных школ, в которых обучается свыше 200 тыс. учеников.

Как сообщал УНИАН, вследствие сложных погодных условий на сегодня в Винницкой области без электроэнергии остались 190 населенных пунктов. Также без энергоснабжения остаются 180 АТС из 240.