Фирташ прогнозирует сложные переговоры с Россией о газе

Известный бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ прогнозирует сложные переговоры между Украиной и Россией о поставках газа.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Д.ФИРТАШ обратил внимание, что сегодня Украина имеет 3 млрд. 200 млн. долларов долга на 1 января 2009 года и что пока наша страна перечислила лишь 1 млрд. «Теперь мы слышим о том, что денег нет, и не понимаем, что делать. А нужно было задать иной вопрос – куда делись деньги (НАК «Нефтегаза Украины» – УНИАН) за проданный газ, и куда они пошли», - сказал он.

Он назвал риторическим вопрос, останется ли в будущем году «РосУкрЭнерго» основным поставщиком газа в Украину. «Мы обсуждаем его каждый год, давайте посмотрим, как все завершится. В действительности ситуация сложная, потому что Украина никогда, начиная с 1995 года, еще никогда не делала таких больших долгов», – отметил Д.ФИРТАШ.

По его мнению, переговоры с «Газпромом» будут сложными. «Для России, однозначно, будет сложным вопросом принятия решения, поскольку нужно понимать, как будут закрываться эти долги», - прибавил он.