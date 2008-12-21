На шахте «Суходольская-Восточная» пятые сутки продолжается пожар
14:40, 21 декабря 2008Общество
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Спасатели строят перемычку
На шахте «Суходольская-Восточная» (ОАО «Краснодонуголь») в Луганской области пятые сутки продолжаются работы по ликвидации пожара.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дежурной части территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области.
К работам привлечены четыре горноспасательных отряда. Возводится перемычка, чтобы прекратить доступ воздуха к месту загорания.
Как сообщал УНИАН, пожар был выявлен 16 декабря в 21.10 на глубине 915 метров. На момент загорания в шахте работали 273 горняка, которых успели эвакуировать.
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