На шахте «Суходольская-Восточная» пятые сутки продолжается пожар

На шахте «Суходольская-Восточная» (ОАО «Краснодонуголь») в Луганской области пятые сутки продолжаются работы по ликвидации пожара.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дежурной части территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области.

К работам привлечены четыре горноспасательных отряда. Возводится перемычка, чтобы прекратить доступ воздуха к месту загорания.

Как сообщал УНИАН, пожар был выявлен 16 декабря в 21.10 на глубине 915 метров. На момент загорания в шахте работали 273 горняка, которых успели эвакуировать.