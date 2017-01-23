Обыденный шквал вражеских пуль: "киборг" показал архивное видео из Донецкого аэропорта

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

"Архивчики поднял. Одна из обычных поездок в новый терминал, которых не счесть. Снята бойцом на телефон", - говорится в тексте записи.

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На видео "киборги" разгружают продовольствие под шквал вражеских обстрелов.

По словам "киборга", за одну поездку "по дороге жестких приключений" от ДАПа до Песков БТР прибывали по крайней мере с 2-3 пробитыми колесами и дырой в борту из-за обстрелов боевиков, что выжидали украинскую технику.

Также на видео видно бойца, который не смог уместиться в БТР и просто лег сверху, несмотря на запрет.

"Ну, в общем, 10 минут незабываемого драйва. И да, это память, память о достойном выполнении боевых задач", - написал "киборг".

Справка УНИАН.Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР". Оборона аэропорта продолжалась 242 дня.

Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и почти 500 получили ранения.

20 января исполнилось два года с момента подрыва нового терминала Донецкого аэропорта и фактического окончания 242-дневной его оборона.