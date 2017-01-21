Журналист напомнил о последнем дне обороны Донецкого аэропорта (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня примерно в 8 утра организованное сопротивление в новом терминале прекратилось. Оборонительные позиции были накануне уничтожены взрывом. Боеприпасов и воды не осталось, возможности сопротивления были исчерпаны", - напомнил он.

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Бутусов рассказал, что ночью 21 января 2015-го года умерло 5 тяжелораненых. К 8 утра ушли бойцы, которые могли передвигаться.

"16 последних защитников нового терминала, в том числе 4 тяжелораненых, сдались в плен. Анатолий Свирид и Игорь Брановицкий, также получившие ранения, до последнего оказывали помощь своим раненым товарищам", - отметил журналист.

Оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня.

В свою очередь Генштаб ВСУ показал видео обороны "киборгами" ДАП.