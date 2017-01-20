В Николаевской области на полигоне погиб солдат-срочник
Трагедия произошла сегодня, 20 января около 16.30.
В Николаевской области на полигоне "Широкий лан" погиб солдат срочной службы.
Как сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг", происшествие произошло 20 января около 16.30.
"Вследствие нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы", - говорится в сообщении.
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В ведомстве не уточняют, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.
"Командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия", - отметили в пресс - центре.
Командования оперативного командования “Юг” вместе с личным составом воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Как сообщал УНИАН, в течение суток в зоне АТО зафиксировано 10 обстрелов один украинский военный погиб.
В частности, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. С вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицком огонь вел снайпер.