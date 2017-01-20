Сегодня боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях, один военный погиб – штаб АТО
В течение суток в зоне АТО зафиксировано 10 обстрелов, один украинский военный погиб.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В частности, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутовое. С вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую.
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На Луганском направлении из тех же видов вооружения – Сизое и Станицу Луганскую.
«Всего зафиксировано 10 обстрелов. Один наш военный погиб», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, утром 20 января в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян гражданский автобус, в результате чего ранение получила местная жительница.