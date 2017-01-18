В МИД России рассказали, сколько украинцев стали гражданами РФ после оккупации Крыма

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, ссылаясь на информацию МИД России.

«Вместе с МИД Украины нам таки удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые приобрели гражданство РФ и статус беженцев. Примечательно, в полученной нами информации от МИД РФ количество беженцев немного отличается от справки месячной давности.

Итак, согласно ноты МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации приобрело почти 170 тысяч граждан Украины. В частности, в 2014 - 24141 лицо, в 2015 - 67400, за 9 месяцев 2016 - 75497», – сообщила Геращенко.

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По ее словам, при этом российская сторона не предоставила информации, сколько из этих граждан выехали из оккупированного Донбасса, и очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан - это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ.

«Теперь мы будем требовать информации, сколько из этих новых граждан РФ крымчан и сколько пенсионеров в контексте дискуссии о выплатах пенсий. Ну, и насчет беженцев, то этот статус в РФ за 2,5 военных года получило около 350 украинцев , в частности, в 2014 - 240 человек, в 2015 - 84 человека, в 2016 - 31 человек», – добавила Геращенко.