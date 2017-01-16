Кабмин планирует до марта проработать вопрос насчет выдачи паспортов жителям ОРДЛО
Кабинет министров Украины планирует до марта разработать вопрос о возможности предоставления гражданам Украины, проживаюим на неконтролируемой территории Донбасса, административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдаче паспорта гражданина Украины) на контролируемой территории вблизи пунктов пересечения линии соприкосновения.
Об этом говорится в плане мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия (распоряжение правительства от 11 января 2017 г. № 8-г).
Ответственными за разоработку этого вопроса назначены Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации.
Планом также предусмотрено предоставление гражданам психологических, социально-медицинских, юридических, информационных услуг, услуг по трудоустройству на контролируемой территории, создание условий для предоставления гражданам юридических услуг в центрах бесплатной правовой дороги, усовершенствования системы предоставления административных (управленческих) и социальных услуг потребителям.
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Кроме того, планируется обеспечить права граждан, проживающих на неконтролируемой территории, на свободный доступ к образованию, на организацию и проведение культурно-художественных мероприятий с привлечением указанных граждан, в частности, выставок, презентаций, концертов, спектаклей и тому подобное. Предусмотрены также мероприятия по популяризации книг, художественных альбомов, аудио - и аудиовизуальных произведений украинских авторов среди граждан, проживающих на неподконтрольной территории, и восстановлению полноценного диалога между представителями различных социальных и этнических групп, культур и религиозных конфессий.
Все мероприятия будут осуществляться при условии опережения, недопущения любых действий, направленных на легитимизацию незаконных вооруженных формирований или террористических организаций, находящихся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.