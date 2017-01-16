Кабмин планирует до марта проработать вопрос насчет выдачи паспортов жителям ОРДЛО

Об этом говорится в плане мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия (распоряжение правительства от 11 января 2017 г. № 8-г).

Ответственными за разоработку этого вопроса назначены Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации.

Планом также предусмотрено предоставление гражданам психологических, социально-медицинских, юридических, информационных услуг, услуг по трудоустройству на контролируемой территории, создание условий для предоставления гражданам юридических услуг в центрах бесплатной правовой дороги, усовершенствования системы предоставления административных (управленческих) и социальных услуг потребителям.

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Кроме того, планируется обеспечить права граждан, проживающих на неконтролируемой территории, на свободный доступ к образованию, на организацию и проведение культурно-художественных мероприятий с привлечением указанных граждан, в частности, выставок, презентаций, концертов, спектаклей и тому подобное. Предусмотрены также мероприятия по популяризации книг, художественных альбомов, аудио - и аудиовизуальных произведений украинских авторов среди граждан, проживающих на неподконтрольной территории, и восстановлению полноценного диалога между представителями различных социальных и этнических групп, культур и религиозных конфессий.

Все мероприятия будут осуществляться при условии опережения, недопущения любых действий, направленных на легитимизацию незаконных вооруженных формирований или террористических организаций, находящихся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.