Железнодорожные билеты привяжут к евро и швейцарскому франку

Тарифы на проезд в поездах в страны дальнего зарубежья будут привязаны к евро, а в государства СНГ и Балтии (страны близкого зарубежья) - к швейцарскому франку.

Это предусмотрено приказом Министерства транспорта и связи Украины «Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад», вступившим в силу 14 декабря.

Для расчетов применяется курс евро к гривне, объявленный Национальным банком Украины на предпоследний день каждого месяца. Применяется данный курс с 1 числа каждого месяца. В случае значительного повышения (снижения) курс может учитываться чаще, но не больше четырех раз в месяц. Значительным колебанием курса считается отклонение на 2-2,5% от объявленного в прошлый раз.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, новый график и новые тарифы для международного сообщения (кроме сообщения с государствами СНГ и Балтии) вводятся (или подтверждаются действующие) ежегодно во второе воскресенье декабря. С 14 декабря тарифы повышены только в вагонах второго класса в среднем на 15%.

Фокус