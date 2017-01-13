Херсонские ракетчики провели тактико-специальные учения

Об этом сообщает сайт Минобороны.

Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольное маскировки при смене стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

Читайте такжеУкраина сократила зону ракетных испытаний вблизи оккупированного Крыма

"Особенностью этих учений было выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей", - отметили в оборонном ведомстве.

"Во время занятий военнослужащие, которые прошли боевую выучку в зоне проведения АТО и имеют немалый опыт боевого применения штатного вооружения, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года", - рассказали в Минобороны.

Подводя итоги, руководство акцентировало внимание на необходимости совершенствования боевого слаживания расчетов и приобретения практического опыта боевого применения штатного вооружения и военной техники.