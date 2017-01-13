Херсонские ракетчики провели тактико-специальные учения
На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактического группировки «Юг» вместе с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия.
Об этом сообщает сайт Минобороны.
Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольное маскировки при смене стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.
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"Особенностью этих учений было выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей", - отметили в оборонном ведомстве.
"Во время занятий военнослужащие, которые прошли боевую выучку в зоне проведения АТО и имеют немалый опыт боевого применения штатного вооружения, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года", - рассказали в Минобороны.
Подводя итоги, руководство акцентировало внимание на необходимости совершенствования боевого слаживания расчетов и приобретения практического опыта боевого применения штатного вооружения и военной техники.