Несмотря на угрозы ТСН продолжает расследовать дело сомнительной закупки оргтехники на Ривненщине (видео)

Журналисты ТСН продолжают расследование дела о государственной закупке оргтехники в Ривненской области, а также внимательно следят за расследованием уголовного производства по факту умышленного препятствования их законной профессиональной деятельности.

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Напомним, корреспонденты ТСН решили разобраться в скандальной ситуации, которую вызвала сомнительная сделка между общественностью Бабинского района и предпринимателем, который продал оргтехнику для школ по значительно завышенным ценам.

Из открытых источников журналистам удалось узнать, что по указанному договору сельсовет приобрел один ноутбук почти за 200 тысяч гривень. Кроме того, 30 декабря 2016 упомянутый предприниматель выиграл сразу семь тендеров на продажу Бабинскому сельсовету и другого оборудования на сумму почти миллион гривень, стоимость которого оказалась, завышена почти на 30% от среднерыночной. Стоит отметить, что все предыдущие тендеры, в которых принимал участие предприниматель, были отклонены или проиграны.

10 января, во время съемок на месте регистрации фирмы, где съемочная группа ТСН планировала взять комментарий у предпринимателя, на нее было совершено нападение. На журналистов бросился неизвестный мужчина, который препятствовал съемкам и пытался вытолкнуть оператора и журналистку за дверь.

11 января органами прокуратуры Ривненской области было начато процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по ч.1 ст.171 УК Украины по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Телеканал 1+1 надеется на быстрое и открытое расследование дела, а также пристально следить за ситуацией вокруг государственных закупок на Ривненщине.

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