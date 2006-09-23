В Киеве задержан подозреваемый в хищении $100 млн. из российского банка

22 сентября в Киеве был задержан человек, объявленный российскими правоохранительными органами в розыск по подозрению в хищении свыше 100 млн. долларов, которые принадлежали одному из коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, когда судом будет вынесена санкция на арест этого человека, должна начаться «нормальная, цивилизованная процедура экстрадиции».

«Правда, перед тем, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО,- я обязательно пообщаюсь со своим коллегой НУРГАЛИЕВЫМ (Рашид НУРГАЛИЕВ – министр внутренних дел России – УНИАН) и попрошу быть коллегой и помочь нам также решить вопрос экстрадиции лиц, которые подозреваются в совершении ряда резонансных преступлений (на территории Украины – УНИАН)».

«Я, конечно, не могу, это было бы формально не правильно, - продолжил министр, - сказать (Р.НУРГАЛИЕВУ – УНИАН): давайте на хуторе Михайловском (населенный пункт в Харьковской области на украинско-российской границе – УНИАН) меняться (злоумышленниками, объявленными в розыск – УНИАН). Хотя, где-то к этому идет, потому что другие методы не помогают…».