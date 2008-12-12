Бойко: долг Украины за газ на 1 января будет 3 миллиарда

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Юрий БОЙКО считает, что в условиях падения цен на нефть правительство имеет удачный момент, чтобы обеспечить благоприятные условия для нефтеперерабатывающих заводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на четвертой ежегодной конференции «Рынок нефтепродуктов Украины: тенденции развития, технологии, оборудования» сегодня в Киеве.

«Дело правительства - обеспечить благоприятные условия для нефтеперерабатывающих заводов. Это могут быть и налоговые каникулы, какие-то ценовые отличия и другое… Сейчас удачный момент, чтобы НПЗ запустились», - отметил Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что сейчас очень важно довести до принятия законопроект, который уже принят в первом чтении, которым освобождается от налогов оборудование, необходимое для реконструкции заводов.

«Основная задача – запуск отечественных нефтеперерабатывающих заводов», - сказал. Ю.БОЙКО.

Также депутат отметил, что что сейчас сложились благоприятные условия для формирования правительством стабилизационного резерва нефти и нефтепродуктов.

«Государство должно брать кредит около 200-300 млн. долл., закупать нефть на падающем рынке и перерабатывать ее на Кременчугском НПЗ для формирования стабилизационного резерва», – сказал он.

При этом, комментируя конфликт между акционерами на «Укртатнафте», Ю.БОЙКО высказал предположение, что с татарстанскими акционерами уже не удастся договориться. «Прошла точка невозврата… С татарстанскими акционерами, наверное, не удастся договориться», – сказал он.

В газовом вопрос прогноз нардепа резко негативный. П мнению БОЙКО, задолженность Украины за газ на 1 января 2009 года будет составлять 3 млрд. долл.

«Задолженность на 1 января 2009 года будет 3 млрд. долл.», – сказал он.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что в связи с падением цен на нефть со второго квартала 2009 года в Европе цены на газ снизятся примерно в два раза, и Украина способна договариваться с "Газпромом" о сохранении цены, действовавшей в 2008 году, на следующий год.

Кроме того, Ю.БОЙКО отметил, что на внутреннем рынке необходимо переходить на рыночные цены на газ с повсеместным введением адресного субсидирования для незащищенных слоев населения.

По его мнению, переход на рыночные цены на газ на внутреннем рынке «позволит частному инвестору прийти и инвестировать в добычу».