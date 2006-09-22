Купюру в 500 грн. уже можно получить в банкоматах

Банкноту номиналом 500 гривень уже можно получить в банкоматах КБ «Приватбанк» (г. Днепропетровск). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

В банке отметили, что хотя банкнота введена в оборот Национальным банком Украины еще совсем недавно, она уже пользуется огромной популярностью среди клиентов банка.

Справка УНИАН. На 1 сентября 2006 года «ПриватБанком» выпущено 10,9 млн. пластиковых карт (34% от общего количества карт, эмитированных украинскими банками). В сети обслуживания пластиковых карт банка работает 3 211 банкоматов (26% от общего количества украинских банкоматов), 18 803 POS-терминалов (56% эквайринговой сети). Национальная сеть банковского обслуживания «ПриватБанка» включает 2 214 филиалов и отделений по всей территории Украины.