На Львовщине три человека умерли от переохлаждения и обморожений

Об этом сообщили сегодня, 6 января, в пресс-службе Львовского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, где также рассказали, что вчера сутки были зафиксированы два случая обморожения.

5 января в 12:00 в Службу спасения «101» от дежурной Жовковской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение поступил 55-летний житель c. Жовква с диагнозом «общее переохлаждение и обморожение второй степени обеих стоп».

Читайте такжеВ Киеве завтра ожидается -17-19° мороза - одевайтесь потеплее

6 января в 00:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение от дежурной Сокальской центральной районной больницы о том, что в хирургическое отделение поступил житель с. Ильковичи Сокальского района. Диагноз пострадавшего «обморожение второй и третьей степени обеих кистей». По данным медиков пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА с начала года на территории области от переохлаждения и обморожений госпитализированы в лечебные заведения 4 человека. Умерло 3 человека.