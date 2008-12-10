В ноябре и декабре Минфин прогнозирует экономический спад

В ноябре и декабре 2008 года Министерство финансов Украины прогнозирует экономический спад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК на пресс-конференции в среду.

“Впервые в октябре этого года состоялось реальное снижение ВВП. К сожалению, мы ожидаем такое снижение и в ноябре, и в декабре”, - сказал В.ПИНЗЕНИК. По его словам, это повлияет на выполнение государственного бюджета.

“С начала года мы шли со значительным перевыполнением бюджета. Впервые не был выполнен бюджет по доходам в ноябре, к сожалению, мы ожидаем усиления этих процессов в декабре”, - сказал В.ПИНЗЕНИК.

При этом он отметил, что правительство не имеет возможностей для покрытия дефицита бюджета в связи с тем, что “как и экономика, так и правительство не имеют доступа к рынкам финансирования”.

Одним из шагов решения бюджетного вопроса министр считает сокращение расходов.