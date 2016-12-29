В столице готовят две тонны "оливье" для бойцов на передовой (фото, видео)
19:09, 29 декабря 2016Общество
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Волонтеры нарезали уже 200 ведер салата.
"Оливье" поедет на передовую / УНИАН
Неравнодушные киевляне объединились, чтобы устроить праздник бойцам в горячих точках на востоке страны.
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Работу повара-волонтеры, которые присоединились к акции «Салат для солдат 3» организовали посменно. Шутят, что в этом году идут на рекорд. И уже накрошили 200 ведер. Подробнее - в сюжете ТСН.
Две с половиной тонны оливье для передовой нарезают в столице
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