В столице готовят две тонны "оливье" для бойцов на передовой (фото, видео)

Неравнодушные киевляне объединились, чтобы устроить праздник бойцам в горячих точках на востоке страны.

Читайте такжеВ Днепре доноры сдали 250 литров крови для раненых бойцов

Работу повара-волонтеры, которые присоединились к акции «Салат для солдат 3» организовали посменно. Шутят, что в этом году идут на рекорд. И уже накрошили 200 ведер. Подробнее - в сюжете ТСН.