В столице готовят две тонны "оливье" для бойцов на передовой (фото, видео)

19:09, 29 декабря 2016
Общество
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Волонтеры нарезали уже 200 ведер салата.

Неравнодушные киевляне объединились, чтобы устроить праздник бойцам в горячих точках на востоке страны.

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Работу повара-волонтеры, которые присоединились к акции «Салат для солдат 3» организовали посменно. Шутят, что в этом году идут на рекорд. И уже накрошили 200 ведер. Подробнее - в сюжете ТСН.

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Теги: #волонтеры#оливье#салат