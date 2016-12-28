Опрос: 71% украинцев поддерживают вступление в НАТО, 6% - верят в военный союз с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Согласно данным опроса, на внеблоковый статус возлагают надежды 26% респондентов, еще 6% поддерживают перспективу военного союза с Россией и другими странами.

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Также, как показал опрос, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% украинцев, среди которых 71% проголосовали бы «за», 23% – «против», 6% не определились.

Кроме того, большинство опрошенных (58%) поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и лишь 11% населения поддержали бы вступление в Таможенный союз.

Также опрос показал, что введение безвизового режима является важным для 44% украинцев, не важным – для 50%.

Опрос проведен с 16 по 20 декабря этого года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донбасса. Всего были опрошены 2018 респондентов, погрешность не превышает 2,3%.