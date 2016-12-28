75% украинцев считают, что власть ведет страну в неправильном направлении – опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного с 3 по 12 декабря 2016 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, согласно полученным результатам, 10,2% респондентов поддерживают руководство страны в выбранном направлении, 75,8% - считают неправильным. Трудно ответить было 13,7% опрошенных, отказались отвечать 0,3% опрошенных.

При этом 47,1% из числа респондентов оценили экономическое положение Украины как плохое и еще 39,5% как очень плохое. Считают положение удовлетворительным - 11%, хорошим - 0,9% и очень хорошим – 0%. Трудно было определиться с ответом 1,3%, отказались отвечать - 0,1%.

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Что касается того, станет ли лучше жизнь в Украине за год, если говорить об Украине в целом, 32,9% считают, что будет так же, как сейчас; несколько хуже - 28,7%; хуже - 40,8%; гораздо хуже – 12,1% опрошенных. Прогнозируют некоторое улучшение и просто улучшение для Украины за год 13% и 13,8% респондентов соответственно. 0,8% считают, что будет гораздо лучше. Не определились с ответом - 12,6%.

В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% — для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.