Во Львове неизвестный требует 200 биткоинов за прекращение псевдоминирования торгового центра

Во Львове неизвестный мужчина требует 200 BTC (биткоинов), это около 180 000 $, за прекращение ложных сообщений о заминировании торгового центра. Об этом сообщается на сайте ГУ НП во Львовской области.

«В случае неуплаты злоумышленник пригрозил, что до конца новогодне-рождественских праздников будет регулярно присылать сообщения о заминировании в правоохранительные органы, тем самым блокировать работу торгового центра», - говорится в сообщении.

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При этом, на сайте самого торгового центра отмечается, что злоумышленник сообщает о «минировании» торгового центра уже почти месяц. За это время людей из ТЦ было эвакуировано трижды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

В полиции напомнили, что в течение декабря в полицию поступило три анонимных сообщения о заминировании торгового центра, которые при проверке оказались ложными.