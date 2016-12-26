СБУ о готовности боевиков передать двух пленниц через Савченко: "Надеемся, РФ пойдет на более весомые шаги"

В СБУ считают, что заявление боевиков об освобождении двух украинских пленных-женщин можно расценивать как знак перед освобождением большего количества украинских заложников. Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает «Громадське».

Тандит выразил надежду на то, что РФ пойдет «на более весомые шаги».

«Мы искренне радуемся освобождению наших заложников. Даже уход одного человека имеет для нас большое значение. Мы надеемся, что Российская Федерация пойдет на более существенные шаги», — сказал Юрий Тандит.

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Что же касается того, что боевики согласились отдать пленных нардепу Надежде Савченко, Тандит сказал, что украинской стороне не важно, кому террористы предлагают забрать заложников.

«Нам все равно кому предлагается забирать наших людей. Мы не комментируем предложение относительно Надежды Савченко. Скажу лишь, что много кто помогает Украине в освобождении заложников», — сказал Юрий Тандит.

Напомним, Главари боевиков "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницьким с участием российской стороны.

Савченко после встречи с главарями боевиков заявила, что черта она не увидела.

По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".