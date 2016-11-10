Россия захватывает новых заложников для шантажа Украины – Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

«В оккупированном Крыму идейными последователями НКВД с ФСБ задержаны за надуманными и никчемными обвинениями очередных жертв-украинцев. РФ продолжает свою охоту на украинцев: сафари на Донбассе, где убивает и калечит и хватание в ловушку на оккупированных территориях и в самой РФ», - заявила она.

Согласно сообщению Геращенко, Россия захватывает новых заложников для последующего шантажа Украины.

Читайте такжеВ Крыму суд арестовал на два месяца троих "украинских диверсантов" - СМИ

«Зачем Москве новые пленники? Первое и очевидное: продолжать шантажировать Украину, требуя выкуп (в виде определенных политических требований). Второе: попытка дискредитировать Украину, переложить с больной головы на здоровую. Пытаясь переключить внимание мира с агрессивной политики Москвы на провокации. Это попытка вбить в голову мира идеологему, что Крым это не украинская территория», - считает Геращенко.

По ее словам, украинских пленников становится больше, а нормы дипломатии и международного гуманитарного права в РФ не работают, потому что к задержанным даже не допускают консулов.

«Но Украина будет бороться за каждого своего гражданина. И требовать от мира солидарности и поддержки в этих вопросах», - заверила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 9 ноября очередной «диверсионной группы Минобороны Украины» в оккупированном Севастополе.

«Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали осуществление диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

В свою очередь, Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудников ГУР в оккупированном Севастополе.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудников ГУР в Севастополе», - говорится в заявлении на сайте Минобороны.

«Этот очередной фейк российских спецслужб направлены на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества», - добавили в разведке.