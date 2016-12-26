Боевики заявили о решении передать Украине через Савченко двух пленных женщин

"В канун Нового года и Рождества мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - цитирует заявление главарей боевиков сепаратистский ресурс.

Читайте также"Так решила Москва": Геращенко рассказала о безрезультатных переговорах по освобождению заложников

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким с участием российской стороны.

Савченко после встречи с главарями боевиков заявила, что черта она не увидела.

По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".