Одесская милиция видит рост преступности из-за безработицы

Рост безработицы в Одесской области приводит к увеличению количества имущественных преступлений.

Об этом в комментарии газете «Зеркало недели» заявил начальник ГУМВД Украины в Одесской области Богдан КЕРНИЦКИЙ.

По его словам, главным источником безработных нелегалов на улицах города стали замороженные строительства.

«Наряды милиции в Одессе, Измаиле, других городах все чаще фиксируют нападения на прохожих с целью грабежа, хищения товаров с взломом замков в киосках и магазинах, кражи вещей и ценностей из квартир и офисных помещений», - сообщил руководитель одесской милиции.

По мнению Б.КЕРНИЦКОГО, рост количества имущественных преступлений является прямым следствием экономического кризиса, который, в частности, повлек рост безработицы.

«Сотни замороженных объектов из-за недостатка инвестиций у строительных компаний вызвали появление на улицах городов безработных нелегалов, в первую очередь из Приднестровья и Республики Молдова, - сообщил Б.КЕРНИЦКИЙ. - В настоящее время они остались не у дел, и не спешат возвращаться домой - молдавские населенные пункты еще сильнее, чем украинские, поражены безработицей».

По словам руководителя одесской милиции, количество имущественных преступлений увеличилось почти на 25%, а направлены они, в большинстве случаев, против личного имущества.

«Всего с начала года в Одесской области совершено 319 разбоев и 1125 грабежей, 4056 краж, в частности 955 краж из квартир и 322 незаконных завладения транспортными средствами. Причем в последние месяцы количество таких преступлений возросло почти на четверть, а кражи личного имущества в шесть раз превышают количество краж имущества государственного или коллективного», - отметил Б.КЕРНИЦКИЙ.