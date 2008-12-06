Домашних животных крадут вдвое чаще

В Кировоградской области с начала года вдвое возросло количество краж домашних животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии в облгосадминистрации сообщил заместитель начальника МВД в Кировоградской области Вячеслав БЕРЕГОВОЙ.

По его словам, за 10 месяцев текущего года зафиксировано почти 70 случаев краж птицы и крупного рогатого скота, тогда как за весь прошлый год таких преступлений было лишь 34. В целом, именно кражи государственного и коллективного имущества (1657 случаев) составляют наибольшую долю преступлений, зарегистрированных на территории области.

В.БЕРЕГОВОЙ также отметил, что за указанный период работниками милиции выявлено почти полтысячи преступлений экономической направленности, в том числе 16 фактов взяточничества в экономическом секторе и 18 преступлений в сфере банковской деятельности.

«Органами внутренних дел области выявлено 74 факта хищения бюджетных средств, еще столько же преступлений - с признаками коррупции. На 60 должностных лиц составлены административные протоколы за нарушение антикоррупционного законодательства», - подчеркнул В.БЕРЕГОВОЙ.