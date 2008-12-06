Не исключено, что летом взрывы под Лозовой могут повториться

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА опасается, что в случае, если до лета на военных складах под Лозовой не будет зачищена территория, взрывы могут снова повториться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, В.ШАНДРА сказал: «Если военные не ликвидируют угрозу до лета, то ситуация снова повторится, – боеприпасы будут нагреваться от солнца и будут снова взрываться».

По его словам, «все, что от нас (МЧС) зависит, мы сделали - вокруг арсенала создана 500-метровая зона безопасности. Однако внутри самой части опасность так и не ликвидирована».

В.ШАНДРА отметил, что сейчас военные гарантируют, что в Лозовой осколки снарядов в любом случае не будут вылетать за пределы воинской части.

В то же время, по его мнению, крайне необходимым является выделение средств на охрану, поддержание в безопасном состоянии, и, конечно, на утилизацию избыточного вооружения, которое осталось в Украине еще от Советского Союза. «И хотя утилизация одной тонны боеприпасов обходится в среднем более 4 тысяч гривень, и средства на это нужны большие, государство должно быть заинтересовано в утилизации избыточных боеприпасов», - считает руководитель МЧС.

Это, по его словам, нужно делать не только ради безопасности жизни людей, но и из тех соображений, что этим занимаются государственные предприятия. «Если есть работа, это означает, что они не простаивают, люди получают зарплату. Поэтому главное - предусмотреть средства на такую утилизацию в бюджете», - отметил министр.

Вместе с тем В.ШАНДРА, заметил, что это зависит от Министерства обороны, которое является заказчиком, от Министерства финансов, которое выдает правительственный проект бюджета, и от Верховной Рады, которая утверждает закон о госбюджете. «МЧС к этому отношению не имеет – нас, к сожалению, приглашают только тогда, когда уже возникает опасность для жизни людей», - сказал он.