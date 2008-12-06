Тимошенко: служба в армии требует высшего профессионализма

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила защитников Отечества с профессиональным праздником - 17-й годовщиной Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в поздравлении отмечается, что “развитие Украины как суверенного, независимого, демократического, социального и правового государства невозможно без надежной обороны и защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности”.

“Служба в Вооруженных Силах требует высшего профессионализма, ответственности и преданности, и Вооруженные Силы нашего государства с честью выполняют возложенные на них задачи”, - отметила премьер в своем поздравлении и выразила благодарность “за самоотверженность в деле служения Родине и личный вклад в построение Украинской армии”.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что “правительство и в дальнейшем будет обеспечивать создание и развитие высокотехнологичных, хорошо подготовленных, мобильных Вооруженных Сил, комплектования их на профессиональной основе, реализацию социальных обязательств государства перед военнослужащими и ветеранами Вооруженных Сил”.

Она пожелала военнослужащим ВСУ и их семьям “здоровья, согласия, мирного неба, благополучия, добра и счастья”.