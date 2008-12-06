Российский дипломат: цена на газ - чисто хозяйственный вопрос

Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ считает, что цена на газ является сугубо хозяйственным, а не политическим вопросом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Харькове на научно-практической конференции, посвященной 360-летию установления украинско-российских дипломатических отношений, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможной цене на газ для Украины в следующем году.

«Сейчас продолжаются переговоры между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины», - сказал В.ЛОСКУТОВ. - Это вопрос компаний, они должны договориться».

При этом он отметил, что вопрос цены на газ является сугубо хозяйственным.

В.ЛОСКУТОВ отказался назвать предположительную цену на газ, подчеркнув лишь, что она должна исчисляться с учетом современной экономической ситуации.