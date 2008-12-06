Прокуратура возместила почти 8 млн. грн. ущерба

Прокуратурой Донецкой области по результатам проверки деятельности субъектов хозяйствования по обращению с отходами было возмещено государству 7 млн. 891 тыс. грн. ущерба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, всего в ходе проверки было возбуждено 3 уголовных дела, внесено 48 представлений и предписаний, 123 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, внесено 17 протестов, в суды подано 4 исковых заявления на общую сумму 149 тыс. гривен.

Так, в результате проведенной Мариупольской межрайонной природоохранной прокуратурой проверки соблюдения требований Земельного кодекса Украины и Закона Украины «Об отходах» на территории одного из сельсоветов Волновахского района, возбуждено уголовное дело по ст.365 ч.3 - «Превышение власти или служебных полномочий» Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц одного из предприятий г. Мариуполя. Руководителями этого предприятия было допущено незаконное размещение твердых бытовых отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью более 6 га. В результате государству был нанесен ущерб на сумму 1 млн. 340 тыс. гривен.

В другом случае, Краматорским межрайонным природоохранным прокурором возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 367 «Служебная халатность» УК Украины в отношении должностных лиц частного предприятия, которые также незаконно размещали твердые бытовые отходы на земельном участке сельхозназначения, чем нанесли ущерб государству на сумму более 60 тыс. грн.

Кроме того, в суд направлено уголовное дело в отношении должностных лиц одного из агроцехов по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.365 «Превышение власти или служебных полномочий» УК Украины по факту несанкционированной свалки твердых бытовых отходов на землях одного из сельсоветов Володарского района. Сумма нанесенного ущерба составила более 228 тыс. грн.