Двое мужчин пытались продать гранаты и взрывчатку

Сотрудники управления уголовного розыска Запорожского Главного управления МВД задержали двух жителей Великобелозерского района Запорожской области, пытавшихся продать 25 гранат и 2 кг взрывчатки.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей ГУ МВД в Запорожской области, мужчины 1967 и 1973 годов рождения были задержаны сотрудниками милиции непосредственно в момент реализации взрывоопасной продукции на территории села Великая Белозерка.

"У задержанных изъяли 13 противотанковых гранат, 12 гранат "Ф-1" и около 2 кг. взрывчатого вещества времен Второй мировой войны", - сообщили в ЦОС.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ведется следствие.