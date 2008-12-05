С понедельника в Украине - снижение температуры

В понедельник, 8 декабря, ожидается снижение температуры до 1-6° тепла днем. В выходные, 6-7 декабря, сохранится теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 6 декабря облачно с прояснениями. В западной части небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренный, местами сильный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12м/с, в западных областях местами порывы 15-20м/с, на высокогорье Карпат 25-30м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°; в Крыму ночью - 8-13° тепла, днем - 16-21°; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

7-8 декабря облачно с прояснениями. В южной и восточной части временами дождь; температура ночью - 2-8° тепла, днем 7 декабря - 8-13° тепла, 8 декабря - 4-9°; в Крыму 7 декабря ночью - 6-11°, днем - 11-16°, 8 декабря на протяжении суток 5-10°. На остальной территории небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 7 декабря и ночью 8 декабря в большинстве центральных и Сумской области умеренные осадки.

Температура 7 декабря ночью будет 1-6° тепла, днем - 4-9° тепла, 8 декабря ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью и днем 7 декабря - от 2° тепла до 3° мороза, 8 декабря - 1-5° мороза. Ветер в Украине юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

9- 10 декабря без осадков, лишь ночью 9 декабря в южной и восточной части небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью - 0-5° мороза, в Карпатах - 4-9° мороза, на юге Крыма, а 9 декабря в южной и восточной части - около 0°; днем в Украине - от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму - 2-8° тепла.

В Киеве 6 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/с. Температура ночью - 5-7° тепла, днем - около 10°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°.

7-8 декабря облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (днем 8 декабря местами). Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура 7 декабря ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; 8 декабря ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем -5° тепла.

9-10 декабря без осадков. Температура ночью - 0-5° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла.