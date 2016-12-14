Под Одессой откроется резиденция Святого Николая (видео)
В селе Осички Савранского района Одесской области заканчивают приготовления к открытию резиденции Святого Николая.
Оно состоится уже в это воскресенье, 18 декабря, а 19 числа Николай Чудотворец начнет свой праздничный прием, передает 7 канал.
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Прежде чем попасть в резиденцию, гостям предстоит пройти весь праздничный маршрут. Первая остановка – трапезная Святого Николая. Здесь можно отдохнуть после дороги, вкусно пообедать и попробовать особое угощение.
В соседнем здании будут проводить концерты, встречать гостей и готовить их к знакомству со Святым Николаем. Дети могут написать письмо Чудотворцу, рассказать о себе и своих заветных желаниях.
А в резиденции у праздничного дерева в ярком наряде сидит сам Чудотворец. Побывать в резиденции можно до 19 января включительно.