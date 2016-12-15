Экс-судья "Мастер Шеф" Николай Тищенко и красавица-журналистка Алла Барановская тайно поженились этой весной!

Их, бесспорно, можно назвать одной из самых красивых супружеских пар страны, однако ресторатор Николай Тищенко с супругой Аллой крайне редко появляются на публике вместе, предпочитая не комментировать свою личную жизнь. Пара познакомилась еще в 2014 году, но за это время в сети не было опубликовано ни единого снимка влюбленных.

Пресса связывает молчание холостяка с условиями контракта, согласно которому Тищенко не мог официально оформить отношения и должен был поддерживать статус холостяка во время сьемок проекта «Мастер Шеф». Весной ресторатор решил покинуть проект и сразу сделал возлюбленной предложение в Париже.

На днях Николай официально заявил: «Популярность далеко не всегда приносит счастье. Я, как никто другой, знаю, что чрезмерное выставление личной жизни не всегда заканчивается сказкой. Да, я давно не холостяк, весной я женился, но сейчас моё счастье любит тишину, мне наконец повезло, она не только красива, но и умна. Больше ничего комментировать не хочу».

Женитьба Николая полгода находилась под грифом «секретно», лишь в октябре СМИ рассекретили избранницу ресторатора, напомним, ей оказалась привлекательная молодая журналистка и основатель ивент-агенства Алла Барановская. Алла так же наотрез отказывалась комментировать помолвку, однако, девушку выдавало появившееся весной колечко с бриллиантом в несколько карат на ее безымянном пальце.

Подробности женитьбы неизвестны, единственное чем поделился ресторатор в своем блоге: снимком счастливых влюбленных. Надеемся эта история любви продлится долго и молодая семья будет чаще радовать нас своими совместными фото.

44-летний экс-судья «Мастер Шеф» Николай Тищенко был дважды женат и воспитывает 10-летнего сына Даниила от первого брака.



